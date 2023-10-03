التحقيقات × 24 ساعة.. إحالة المتهمين بتزوير العملات الأجنبية للمحاكمة بالجيزة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها معاينة النيابة حريق السوق التجاري بالسيدة زينب، وحالة المتهمين بتزوير العملات الأجنبية للجنايات.

حريق سوق السيدة

أمرت النيابة المختصة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق اشتعل بالسوق التجاري، في السيدة زينب، بالقاهرة، لبيان سبب اشتعاله، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تزوير العملات

قررت نيابة الأميرية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة تزوير العملات المحلية.

تجار الكيف

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات فى منطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كليو جرام - كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس.

النصب

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل لاتهامه بالنصب على راغبى العمل بالخارج فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.