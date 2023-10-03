التحفظ على 200 علبة سجائر و14 مخالفة متنوعة فى حملات رقابية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات متنوعة فى نطاق المحافظة، حيث تشكلت اليوم الثلاثاء 3/10/2023، العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وتوجهت الحملات التموينية إلى مراكز وقرى مدن "شربين، بلقاس"، حيث تم المرور على عدد 30 مخبزا وذلك للتأكد من إنتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهرى عن الإنتاج، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

أسفرت الحملات عن تحرير 4 إنذارات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وجاءت حملات الأسواق بتحرير 10 محاضر، محضرين عدم إعلان عن أسعار، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر مجهول المصدر، 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى سجائر، إضافة لضبط 200 علبة سجائر جارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكدت مديرية التموين، أن الدولة تسعى إلى توفير كافه سبل الراحة للمواطنين وأن المديرية قد قامت بتغيير نظام الرقابة على المخابز بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة وذلك فى تجربة فريدة وذلك للتأكد من توافر الدعم للمواطنين والحفاظ عليه من التصرف.



جانب من الحملات الرقابية



جانب من الحملات



حملات رقابية بالدقهلية