البرلمان الأوروبي يدعم قرارا لإنشاء صندوق دعم أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

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اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات قرارا يدعم مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة موازنة الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات (2021-2027)؛ لإنشاء صندوق لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، من أجل مساعدتها أثناء الحرب وتعافيها بعد الحرب.



وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنه تم التصويت اليوم خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، حيث صوت لصالح القرار 393 نائبا، وعارضه 136 نائبا، فيما امتنع 92 نائبا أوروبيا عن التصويت.



ويُشار إلى أن البرلمان الأوروبي يؤكد مجددا أن هذه المراجعة (للموازنة) يجب أن تركز على العواقب المتعددة للحرب وعلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي المفتوح وسيادة الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تزويد الاتحاد الأوروبي بالمرونة الكافية للرد.



ويرحب البرلمان الأوروبي باقتراح المفوضية الأوروبية بشأن وجود حل هيكلي طويل الأجل لتلبية احتياجات أوكرانيا المالية وارتباطها بموازنة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعم استقرارها المالي الكلي وبيئة الاستثمار لديها وتمويل التعافي لديها وإعادة الإعمار على المديين المتوسط والطويل.