الأرقام تشهد.. طفرة في علاوات الموظفين العاملين بالدولة خلال العام الجاري

كتبت : نورا فخرى

تشهد مُخصصات المزايا النقدية (العلاوات) بموازنة العام الجاري التي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة كبيرة حيث تبلغ نحو 35 مليارا و969 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و315 مليون جنيه العام السابق.

وتنقسم مُخصصات المزايا النقدية على عدد من البنود كالآتي:

1- العلاوة الاجتماعية بواقع 117.4 مليون جنيه.

2- العلاوة الاجتماعية الإضافية بواقع 110.1 مليون جنيه.

3- تكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهري بواقع 10.3 مليون جنيه.

4- العلاوة الخاصة بواقع 2 مليار و468 مليون جنيه.

5- المنحة الشهرية بواقع 339.7 مليون جنيه.

6- المزايا النقدية الأخرى بواقع مليار و11 مليون جنيه.

7- علاوة الحد الأدني بواقع 172.6 مليون جنيه.

8- علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين بواقع 5 مليارات و239 مليون جنيه.

9- تكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية بواقع 3 مليارات و749 مليون جنيه.

10- علاوة غلاء استثنائية 13 مليارا و284 مليون جنيه.

11 - علارة الحد الأدني للحزم الاجتماعية 9 مليارات و466 مليون جنيه.