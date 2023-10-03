إيلون ماسك يسخر من زيلينسكى.. والدفاع البريطانية تعلق: نحن فى عالم حر

كتبت: نهال أبو السعود

سخر البرلمان الأوكراني ورئيسه من الملياردير الامريكي إيلون ماسك، بعد نشر الأخير لصورة على منصة "اكس" تسخر من مناشدات الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على مساعدات من الغرب ضد القوات الروسية.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، يمتلك ماسك شركة SpaceX، التي توفر خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Starlink والتي تعتبر حيوية لجهود الدفاع في أوكرانيا، لكن تصريحاته أثارت غضب كييف في بعض الأحيان منذ بدء الحرب فبراير الماضي

نشر ماسك صورة على منصته X، يظهر فيها زيلينسكي وعلق الملياردير الأمريكي عليها قائلا: "عندما تمر 5 دقائق ولم تطلب مليار دولار من المساعدات".

انتقد رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانشوك، انتقادات ماسك بمنشوره الخاص على منصة اكس، قائلا: "الطريقة التي حاول فيها ايلون ماسك غزو الفضاء ولكن حدث خطأ ما وفي غضون 5 دقائق كان مذهولًا"، في إشارة إلى إطلاق صاروخ سبيس إكس الفاشل في أبريل.

واتهم البرلمان الأوكراني، على صفحته الرسمية على موقع X، ماسك بنشر الدعاية الروسية، ونشر نسخته الخاصة من الصورة الساخرة مع صورة لماسك والتعليق: "عندما مرت 5 دقائق ولم تنشر الدعاية الروسية".

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، الذي انتقد بعض تصريحات ماسك في الماضي، في منشور على X إن الصمت أو السخرية بشأن أوكرانيا لعب في مصلحة الدعاية الروسية، وتابع: "لسوء الحظ، ليس الجميع وليس دائمًا، على الرغم من كونهم شخصيات إعلامية كبيرة، ولكن كونهم على بعد آلاف الكيلومترات من مركز الحرب، قادرين على إدراك حجم القصف اليومي وصرخات الأطفال الذين يفقدون والديهم".

وقال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، إن منشور ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي حول زيلينسكي كان "غير مفيد" ورفض انتقاد ماسك مباشرة، مضيفا أنه "عالم حر"، وتابع: "يمكنه أن يغرد أو ينشر ما يشاء. ما تحتاجه أوكرانيا حقاً هو أصدقاء أقوياء وثابتون لن يتزعزعوا".