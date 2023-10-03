اليوم السابع
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إعصار "كوينو" يقترب من سواحل اليابان

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:19 ص
إعصار "كوينو" يقترب من سواحل اليابان اليابان
أحمد علوى

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.

ويرصد الإعصار حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي. ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.

ويشار إلى أن سرعة الرياح في وسط الإعصار تصل إلى حوالي 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.

وحسب بيانات السلطات اليابانية، فإن إعصار "كوينو" قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموجات في البحر.

ونظرا لذلك، دعت السلطات سكان المناطق الساحلية لإبداء الحذر.

 


اليابان

الأرصاد الجوية اليابانية

اعصار كوينو

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