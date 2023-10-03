اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:58 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الجمل بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.
 
وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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