وقالت مصادر طبية في مُستشفى "عالية" الحكومي، إن الطفل يزن نادي أبو قويدر (13 عامًا) وصل المستشفى مُصابًا برصاصة معدنية في رأسه أدت إلى كسر في الجمجمة ونزيف بالدماغ، أدخل إثرها لغرفة العمليات، واصفة حالته بــ"المستقرة".



وذكرت مصادر أمنية، أن المواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، وذلك في ظل استمرار المواجهات بين سكان المدينة والمُستوطنين الذين يُصعدون عدوانهم على الفلسطينيين لدى احتفالهم بالأعياد اليهودية.