إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورود إشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول إسلام ا ب م 25 سنة سائق بشركة خاصة ومقيم دائرة قسم أول سوهاج مصاباً " بجرح رضي بالعين اليسري وكدمه بالصدر والظهر " وكمال الدين ص م 63 سنة مهندس بذات الشركة ومقيم دائرة قسم أول سوهاج مصاباً " بإشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات أعلي الجبهه " وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي

وبسؤال المصابين أفادا أنه أثناء إستقلالهما السيارة ملاكي " قيادة الأول والتابعة للشركة محل عملهما وحال سيرها علي الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي إلي انقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابتهما ونفيا وجود شبهة جنائية تم رفع أثار الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.