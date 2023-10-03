اليوم السابع
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أمين عام كنائس الشرق الأوسط: مؤتمر حكاية وطن استعرض حجم الإنجاز خلال 9 سنوات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:56 ص
أمين عام كنائس الشرق الأوسط: مؤتمر حكاية وطن استعرض حجم الإنجاز خلال 9 سنوات القس رفعت فكرى
كتب: محمد الأحمدى

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قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ مشروع التنمية والنهضة منذ نحو عشر سنوات، ومن المهم والضروري استكمال الإنجازات التى بدأها حتى نصل للجمهورية الجديدة. 
 
وأكد فكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مؤتمر حكاية وطن استعراض ما تم تحقيقه وإنجازه خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، مضيفا رأينا ترجمة ذلك فى طوابير المواطنين أمام الشهر العقارى لتحرير توكيلات للرئيس السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية. 
 
وتابع أن الرئيس السيسى يتحمل أعباء كثيرة الفترة المقبلة، وهناك ملفات متعددة تحتاج جهوده المتواصلة قائلا:" مازل الطريق طويل ونتمنى للرئيس كل التوفيق والنجاح." 
 
 

القس رفعت فكرى

الطائفه الانجيليه

مجلس كنائس مصر



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