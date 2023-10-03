أمريكية عمرها 104 أعوام تسعى للقب أكبر لاعب قفز بالمظلات فى العالم.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

تأمل السيدة الأمريكية دورثى هوفنر، التي تبلغ من العمر 104 أعوام، أن تحصل على اعتراف موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أكبر شخص قام بالقفز بالمظلات فى العالم، وذلك بعد أن تركت عكازها على الأرض وقامت بقفزة شمالى ولاية إيلينوى.

" السن مجرد رقم "..هذا ما قالته هوفنر لحشد تجمع لمشاهدتها يوم الأحد الماضى بعد أن لمست الأرض فى منتجع سكاى دايف شيكاغو فى اوتاو، على بعد 140 كيلومتر جوب غرب مدينة شيكاغو.



القفز بالمظلات

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فقد تم تسجيل لقب أكبر من قام بالقفز بالمظلات فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى ماي 2022 وحملت اللقب لينا إنجيجارد لارسون من السويد وكانت تبلغ من العمر 103 عام. لكن سكاى دايف شيكاغو تسعى لتسجيل قفزة هوفنر فى موسوعة جينيس.

وكانت المرة الأولى التي تقوم فيها هوفنر بالقفز بالمطلة فى عمر 100 عام، ويوم الأحد، تركت حجازها على مسافة قصيرة من الطائرة التي حلقت بها للقفز، وتلقت مساعدة لصعود الطائرة والانضمام لآخرين كانوا يستعدون للقفز.



الامريكيى دورثى هوفنر 104 عام

وعندما قامت بالقفز للمرة الأولى، قالت إنه تم دفعها من الطائرة. لكن فى قفزتها الأخيرة مع مدرب معتمد من اتحاد البارشوت الأمركيى، أصرت هوفنر على قيادة القفزة من مسافة 13.55 قدم، حوالى 4100 متر.



دورثى هوفنر قبل القفز بالمظلة

وبدت العجوز الأمريكية هادئة وواثقة من نفسها عندما تم فتح باب الطائرة تمهيدا للقفز. وسقطت من الطائرة برأسها أولا، لتكمل لفة مثالية للأمام قبل ان تطير بثبات فى سقوط حر وبطنها مواجه للأرض.