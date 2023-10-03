أستراليا: حرائق غابات تجتاح شرقى البلاد والسلطات تطالب بإخلاء البيوت

وكالات

طالبت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء البيوت من السكان أو الاحتماء، بعد الحرائق القوية التي اجتاحت ولاية فكتوريا شرقي البلاد.

وبحسب موقع سبوتنيك، انتشر نحو 650 من عناصر الإطفاء لإخماد النيران في مساحة تقدر بـ17 ألف هكتار، مشيرة إلى أن "هيئة مكافحة الحرائق في ولاية فكتوريا تواجه صعوبات في ذلك".

وقال مسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في الولاية جيسون هيفرنان، قوله إن "نحو 650 من عناصر الإطفاء يكافحون الحرائق"، مشيرا إلى أن "التقارير ترجح وصول سرعة الرياح إلى 80 كيلومترا في الساعة حول منطقة إيست غيبسلاند، شرق ملبورن".

من جهة أخرى، قالت أجهزة الطوارئ في الولاية، إن "حريق غابات خرج عن السيطرة في إحدى مناطق جزيرة فليندرز في ولاية تسمانيا، مع أن هطول الأمطار أخيرا أبطأ انتشاره".

وخلال "الصيف الأسود"، اندلعت حرائق غابات على امتداد الساحل الشرقي لأستراليا، دمرت مساحات شاسعة من الغابات وقضت على ملايين الحيوانات وغطت مدنا بالدخان.

وبعد سنوات ممطرة عدة يتوقع الخبراء أن يجلب الصيف الأسترالي المقبل موسم حرائق الغابات الأكثر قوة، منذ 2019-2020.

وعانى الساحل الشرقي لأستراليا، العام الماضي، من فيضانات متكررة، حيث دمرت غرب سيدني وأودت بحياة 20 شخصا.