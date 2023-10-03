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أخبار 24 ساعة.. الرئيس السيسى يُعلن الترشح للانتخابات الرئاسية تلبية لنداء الشعب

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:16 ص
أخبار 24 ساعة.. الرئيس السيسى يُعلن الترشح للانتخابات الرئاسية تلبية لنداء الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسى
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الرئيس السيسى يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية تلبية لنداء الشعب المصرى

 

الرئيس السيسى يُكلف المستشار محمود فوزى برئاسة حملته الانتخابية

 

 

احتفالات ضخمة بميادين القاهرة والجيزة عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة

 

 

وزارة الصحة: تقديم 292 ألفا و588 خدمة من خلال المبادرات الرئاسية

 

 

وزير الداخلية: أنهينا على الإرهاب خلال 9 سنوات في شمال سيناء بالتعاون مع الجيش

 

وزير الداخلية: قدمنا 1194 شهيدا وأكثر من 22 ألف مصاب فى فترة القضاء على الإرهاب

 

الصحة: منظمة الصحة العالمية تعلن خلو مصر من فيروس C رسميا خلال أيام

نيفين القباج: 22 مليون مواطن يستفيدون من تكافل وكرامة.. وانخفاض الأمية لـ47%

 

وزيرة التضامن: الوزارة حصلت على ميزانية في عهد الرئيس السيسي لم تصل لها من قبل

 

وزارة التموين تكشف حقيقة تغيير أسعار السلع على البطاقات.. التفاصيل

وزير التموين: جميع السلع متوفرة والمخزون يكفى لأكثر من 6 أشهر

 

النقل: السكة الحديد تمتلك 990 جرارا و3700 عربة ركاب

 

زيادة محطات المترو من 64 لـ123 محطة.. اعرف التفاصيل


أخبار 24 ساعة

الرئيس السيسى

الترشح للانتخابات الرئاسية

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