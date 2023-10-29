وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق القمر الصناعى (NExSat-1) للاستشعار عن بعد

كتب محمود راغب

تستعد وكالة الفضاء المصرية لإطلاق أول قمر صناعى تجريبى للاستشعار عن بعد (NExSat-1) فى خلال شهر نوفمبر والذى تم تطويره بالتعاون مع شركة ألمانية، والذى يمثل إنجازًا هامًا فى توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية فى مصر، حيث قام الجانب المصرى بتطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعى وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا فى العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.

وقال الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن المشروع يهدف إلى بناء وإطلاق وتشغيل القمر الصناعى التجريبى لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض الاستشعار من البعد، والذى يترتب عليه بناء معدات الاختبارات اللازمة داخل معمل التأهيل الفضائى لعمليات الاختبارات الخاصة بالقمر الصناعى، إلى جانب احتواء القمر الصناعى على البرمجيات وأنظمة التشغيل المطورة بمعرفة الخبراء المصريين والتى تم تصميمها لتلبى معظم متطلبات المهام المستقبلية، بالإضافة إلى بناء القدرات فى تجميع وتكامل الأقمار الصناعية مما يساهم فى توطين علوم وتكنولوجيا الفضاء بمصر، مشيرًا إلى أن مستقبل القطاع الفضائى هو مستقبل واعد.

وأكد الدكتور شريف صدقى أن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز فى استحداث ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية واستخدامها فى التطبيقات المختلفة بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجال التنمية وتحقيق الأمن القومي.

وصرح الدكتور علاء الدين سعد مدير مشروع القمر الصناعى التجريبى (NExSat-1) بأنه تم توفير المكونات اللازمة للمشروع من قبل شركة (BST) الألمانية وتم استلام الأنظمة الفرعية وبرمجتها واختبارها بمعامل وكالة الفضاء المصرية وكذلك بناء أنظمة وبرمجيات التشغيل سواء للقمر الصناعى أو للمحطة الأرضية وأنظمة التشغيل الخاصة بها وكذلك أنظمة الاختبارات الكهربية والميكانيكية وكافة عمليات هندسة النظم، وهو مثال آخر على إستراتيجية الوكالة التى تتمثل فى تطوير المهندسين المتخصصين فى علوم وتكنولوجيا الفضاء الذين يسيرون قدمًا للنهوض بالدولة فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

ويذكر أن استلام الأجزاء الخاصة بالقمر واختبارها تمت على أكثر من مرحلة بدءًا من اختبارات الأنظمة الفرعية لكل جزء على حدًة، يلى ذلك الاختبارات المجمعة، والتى تزامنت مع التخطيط لأنماط التشغيل المختلفة للقمر، والتى يتم إجراءها قبل وبعد كل من مراحل نقل القمر إلى موقع الاختبارات البيئية وأيضا إلى موقع الإطلاق، ولقد تم الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمه للقمر الصناعى وتم ارساله إلى موقع الاطلاق.

ويعد القمر الصناعى المصرى (NExSat-1) هو قمر صناعى للاستشعار عن بعد مزود بعدد (2) كاميرا أحادية الطيف بدقة (5) أمتار إلى جانب كاميرا ذات مدى واسع، ويبلغ وزنه 70 كيلوجرام، ويصنف من حيث الحجم من فئة الأقمار الصغيرة (Micro class)، بأبعاد 60*60*60 سم مكعب.