اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وقفة تضامنية أمام السفارة الأمريكية فى نواكشوط لدعم الشعب الفلسطينى

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:19 م
وقفة تضامنية أمام السفارة الأمريكية فى نواكشوط لدعم الشعب الفلسطينى قصف غزة
أ ش أ

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 نظم سكان العاصمة نواكشوط، وقفة ليلية جديدة أمام السفارة الأمريكية، فى إطار الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطينى

ورفع المشاركون الذين حملوا أعلام موريتانيا وفلسطين شعارات ورددوا هتافات تندد بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل فى عدوانها على الشعب الفلسطيني، وازدواجية المعايير التى تنتهجها دول الغرب


وتشهد نواكشوط والمحافظات الموريتانية الداخلية نشاطات مكثفة تضامنا مع فلسطين فى مشهد غير مسبوق.


وونظمت فى الأيام الأخيرة سلسلة من الوقفات أمام العديد من السفارات الغربية للتنديد بمواقفها من العدوان على قطاع غزة والذى يدخل أسبوعه الرابع.

 

 







دعم فلسطين

دعم غزة

غزة

قصف غزة

غزة تحت القصف

نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلى




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