وزير الصحة: 40% من البالغين في مصر يعانون من السمنة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن غصابة 40 % من البالغين بالسمنة في مصر مشيرا إلي أن 50% من السيدات يعانون من السمنة وهو ما يسبب الإصابة بالأمراض المزمنه والمختلفة.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال فاعليات المؤتمر الصحفى لإعلان الاستراتيجية الوطنية للحد من السمنه أن العالم ينفق 7.9 مليار جنيه علاج علاج السمنه مؤكدا أن السكنه تقتل ما يقرب من 4 مليون شخص عالميا وتابع : نسبة اصابة الاطفال الاقل من 5 سنوات تصل ل15.7 ٪ بينما فى الاطفال الاقل من 17 عاما تصل ل 17.6 % .
وبدورها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمى لمنظمةالصحة العالمية بمصر أن 84% من الوفيات نتيجة عن الإصابة بالأمراض المزمنه مشيرة إلى أن السمنة أحد أهم الأمراض التى تصيب بالامراض المزمنة مثل امراض القلب .
وكانت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر اشارت خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الان إلي أن فاتورة الانفاق على مرض السمنه وعلاجة تقدر ب 7.9 مليار عالميا كما تنفق مصر 999 مليون دولار على علاج السمنه .
وقال الدكتور محمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن السمنة تمثل عبئ يمكن تفاديه من خلال منظومة العلاج الصحيحة وتغير السلوكيات الصحية بداية من الطفل، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعمل علي التدخل للحد من السمنة من خلال خارطة الطريق وهي خطوة رشيدة لخفض معدلات السمنة في مصر .
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، إن السمنة مرض خطير تشكل عبئ على المواطن، مشيرة إلى أن خارطة الطريق للحد من السمنة ستنعكس علي الصحة العامة للمواطنين، وسيتم العمل بالخارطة علي مستوي محافظات الجمهورية، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال المؤسسات المعنية.
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