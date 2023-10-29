وزير الصحة: 40% من البالغين في مصر يعانون من السمنة

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن غصابة 40 % من البالغين بالسمنة في مصر مشيرا إلي أن 50% من السيدات يعانون من السمنة وهو ما يسبب الإصابة بالأمراض المزمنه والمختلفة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال فاعليات المؤتمر الصحفى لإعلان الاستراتيجية الوطنية للحد من السمنه أن العالم ينفق 7.9 مليار جنيه علاج علاج السمنه مؤكدا أن السكنه تقتل ما يقرب من 4 مليون شخص عالميا وتابع : نسبة اصابة الاطفال الاقل من 5 سنوات تصل ل15.7 ٪؜ بينما فى الاطفال الاقل من 17 عاما تصل ل 17.6 % .

وبدورها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمى لمنظمةالصحة العالمية بمصر أن 84% من الوفيات نتيجة عن الإصابة بالأمراض المزمنه مشيرة إلى أن السمنة أحد أهم الأمراض التى تصيب بالامراض المزمنة مثل امراض القلب .