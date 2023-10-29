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وزير الرى يدعو الحاضرين بأسبوع القاهرة للمياه للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:22 ص
وزير الرى يدعو الحاضرين بأسبوع القاهرة للمياه للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة
كتبت ـ أسماء نصار - تصوير : كريم عبد العزيز

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دعا الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الحضور لافتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العالم، ولاسيما الشهداء الفلسطينيين.
 
جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.
 
وقال سويلم، لا يمكن أن نغفل أثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة، فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء، مثلما هو  الوضع في قطاع غزة المنكوب، بالإضافة إلى ما خلفه العدوان الجاري على الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي حصد أرواح ما يزيد على 7 آلاف شخص، في غضون 21 يوما فقط، ولذا فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة، يجعل هذا الرقم قابلا للزيادة.
 
وانطلقت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
   
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
 
مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (1)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (2)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (3)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (4)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (5)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (6)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (7)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (8)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (9)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (10)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (11)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (12)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (13)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (14)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (15)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (16)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (17)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (18)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (19)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (20)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (21)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (22)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (23)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (24)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (25)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (26)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (27)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (28)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (29)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (30)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (31)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (32)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (33)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (34)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (35)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (36)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (37)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (38)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (39)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (40)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (41)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (42)
 

مؤتمر وافتتاح اسبوع القاهرة للمياه (43)
 
 
 

 







اسبوع القاهرة السادس للمياه

وزارة الموارد المائية والري

فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

التغيرات المناخية



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