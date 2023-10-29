وزير الرى: مصر تمكنت من وضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى

كتبت ـ أسماء نصار - تصوير : كريم عبد العزيز

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن مصر انخرطت وبفاعلية في كل المبادرات الدولية المائية التي تهدف لتحقيق المزيد من التعاون الدولى في التعامل مع قضايا المياه وتحدياتها، حيث تمكنت مصر - خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 - وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال تنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه " AWARe" والتى تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية.

أضاف سويلم خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أنه تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع covering decision الصادر عن مؤتمر المناخ COP27 ، وقد كان لأسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام 2022 دور هام في الإعداد لفعاليات المياه التي عُقدت خلال مؤتمر COP27 .

أوضح أن مصر ترأس مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) لمدة عامين حيث تعمل جاهدة خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية ، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية، وتم تدشين "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه " AWARe " والذى يٌعنى بتنفيذ حزم تدريبية متنوعة في شتى مجالات ادارة المياه ، من أجل بناء كوادر قادرة على التعامل مع ملف المياه في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بتغير المناخ .

أضاف أن مصر تواصل مساعيها من خلال مشاركتها الفعالة في كل المحافل الإقليمية والدولية وبصفتها رئيسا للمجلس بقيادة العديد من الجلسات والموائد المستديرة ، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة وتحقيق رؤية افريقيا للمياه 2025 وما بعدها بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063 "افريقيا التي نريد" ، ونذكر في هذا الاطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد هذا العام للمرة الأولى من 46 عاما ، حيث قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ والذي اسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام 2028 .

كما تشارك مصر بصفتها رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة بإدارة الحوار الاقليمي الافريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه "World Water Forum” المقرر عقده في بالي اندونيسيا عام 2024 ، وذلك لتأكيد تضمين الرسائل والاولويات الافريقية بالأجندة المائية العالمية .