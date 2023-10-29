وزير الرى: تأثر 110 ملايين شخص فى أفريقيا بمخاطر الطقس والمناخ والمياه

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن العالم يواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكاني المتزايد واستمرار التطور الإنساني وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه، ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها في العديد من الظواهر التي تؤثر على قطاع المياه في كل دول العالم مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف سويلم خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، أنه فى عام 2021 واجه 2.30 مليار شخص حول العالم انعدام الأمن الغذائي بینهم 924 ملیون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد.

أوضح سويلم، أنه فى عام 2022 فقط تأثر أكثر من 110 ملايين شخص في القارة الأفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه، مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد عن 8.50 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن 5000 حالة وفاة 48٪ منها مرتبطة بالجفاف و43٪ مرتبطة بالفيضانات وفقا لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى في ظل الترابط القوى بين المياه والغذاء والطاقة.