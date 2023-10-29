هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع بعد تجاوز الأونصة حاجز الألفى دولار؟

كتب - إسلام سعيد

نجح الذهب في البورصة العالمية في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة وأصبح المتوقع للذهب أن يحقق المزيد من الارتفاع وأن يصل بشكل مبدئي إلى المستوى 2020 دولار للأونصة ومع اختراق المستوى يصل إلى 2050 دولار للأونصة ومن بعده الوصول لأعلى قمة سجلها الذهب عند 2080 دولار للأونصة، وفق رؤية تحليلية لسوق الذهب

استمرار الذهب في الارتفاع بحاجة إلى تصحيح لتجميع زخم صاعد، وهو ما قد نراه على شكل تحركات عرضية للذهب خلال هذا الأسبوع، كما يترقب الذهب أيضا هذا الأسبوع نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات أسعار الذهب العالمية



استطاع الذهب أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وهو ما يزيد من فرص ارتفاع الأسعار وأصبحت المستهدفات عند مستويات 2020 و2050 دولار للأونصة حتى الوصول لأعلى قمة تم تسجيلها في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة، لا مانع أن يشهد الذهب تصحيح سلبي لتجميع زخم إيجابي وتعديل التشبع في الشراء الظاهر على المؤشرات الفنية، وقد يأتي التصحيح على شكل تحركات عرضية بين 2010 و 1990 دولار للأونصة قبل الوصول إلى المستهدفات المذكوره ولكن نرى ان البحث عن فرص الشراء بشكل عام أفضل حتى مع أي تراجع تصحيحي .