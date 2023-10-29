موعد تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية وعدد اللغات.. تفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية، موضحة أنه سيتم تدريسها بداية من العام الدراسى المقبل 2024 ـ 2025، بالمدارس الرسمية العربى، قائلة: تدرس على تلاميذ نظام التعليم الجديد 2.0، حيث يصل قطار التطوير العام الدراسى المقبل إلى الصف الأول الإعدادى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اللغات التى سيكون للطالب حرية اختيار أحدها، تشمل الألمانية والإسبانية والإيطالية والفرنسية كلغة ثانية واللغة الإنجليزية كلغة أولى، مشيرة إلى أن اللغة الثانية ستكون مضافة لمجموع درجات الطالب.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وسيتم طرحها للتأليف ثم يتم البدء فى تأليف مناهج المرحلة الثانوية لأن التطوير عبارة عن سلسلة متكاملة تشمل جميع الصفوف الدراسية، مضيفا أن التطوير حاليا وصل إلى الصف السادس الابتدائى.