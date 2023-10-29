ممثل "الفاو" يؤكد أهمية حماية الموارد المائية ومواجهة آثار تغير المناخ

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أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" والممثل الإقليمي للمنظمة الدكتور عبد الحكيم الواعر، أهمية حماية الموارد المائية ومواجهة آثار تغير المناخ والضغط على النظم البيئية، واتخاذ إجراءات للقضاء على هذه التحديات.



وقال الواعر - خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد - إن المياه تظل عائقا كبيرا على مستوى العالم وفي منطقتنا على الخصوص.. مشيرا إلى أن الظواهر المتطرفة التي تحدث تحتم علينا اتخاذ إجراءات لمواجهتها.



وأضاف أن حصة الفرد من المياه تبلغ حوالي عشر المتوسط العالمي، كما يؤدي الإفراط في سحب المياه الجوفية إلى نضوبها وتدهور جودتها وزيادة نسبة الملوحة.



وأوضح أن آثار تغير المناخ تؤدي إلى تفاقم أزمة وفرة المياه، وخصوصا في المجال الزراعي..مشيرا إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة تؤدي إلى إجهاد نظمنا البيئية، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي.



ولفت إلى أن المنطقة العربية كانت موقعا لثلاث كوارث بيئية عانت منها دول العراق والصومال وليبيا، فضلا عن الفيضانات التي شهدناها خلال الفترات الماضية، موضحا أن الزراعة أكثر مستخدم للمياه، فهذا القطاع أكثر ما يتحمل هذا العبء في التغيرات المناخية والتي تؤثر اقتصاديا في القطاع الزراعي، خصوصا أصحاب الحيازات الصغيرة.



وأشار إلى أن منظمة "الفاو" تعمل مع البلدان الأعضاء على التقليل من آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة..لافتا إلى أن "الفاو" تنظم خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه مسارا مخصصا لمنح فرصة للتعرف على التكنولوجيا المبتكرة للتكيف المستدام مع المياه والتغيرات المناخية المتعلقة بها.



كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.