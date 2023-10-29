اليوم السابع
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مظاهرات حاشدة فى كندا تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.. فيديو

الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:11 م
مظاهرات حاشدة فى كندا تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.. فيديو مظاهرات كندا
كتب محمد جمال

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تواصلت فى المدن الكندية الكبرى وللأسبوع الثانى على التوالى المظاهرات الحاشدة المؤيدة لفلسطين والمنددة بالجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى.

واحتشدت مجموعة كبيرة من المتظاهرين لدعم الفلسطينيين فى ميدان ناثان فيليبس فى تورونتو، مطالبين بوقف إطلاق النار، وانضم المتظاهرون إلى مئات الآلاف الآخرين فى جميع أنحاء العالم الذين احتشدوا لدعم الفلسطينيين يوم أمس السبت.

وأعاقت المظاهرة حركة المرور أثناء سيرها فى وسط مدينة تورونتو، حيث ردد المتظاهرون هتافات تندد بالهجمات الإسرائيلية اليومية ضد المدنيين والأطفال.

كما انتقد المتظاهرون تعامل الحكومة الكندية الفيدرالية مع الأزمة، والتحيز الواضح لإسرائيل سواء على المستوى التصريحات السياسية وتغطية وسائل الإعلام التى تتبنى فقط الروايات الإسرائيلية الضعيفة لنشرها بين المواطنين الكنديين.

كما خرج المئات لتأييد الفلسطينيين فى وسط مدينة فانكوفر فى مقاطعة بريتش كولومبيا الغرب الكندي.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينيين وسط تواجد مكثف من قوات الشرطة.







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