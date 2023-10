مظاهرات حاشدة فى كندا تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.. فيديو

تواصلت فى المدن الكندية الكبرى وللأسبوع الثانى على التوالى المظاهرات الحاشدة المؤيدة لفلسطين والمنددة بالجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى.

واحتشدت مجموعة كبيرة من المتظاهرين لدعم الفلسطينيين فى ميدان ناثان فيليبس فى تورونتو، مطالبين بوقف إطلاق النار، وانضم المتظاهرون إلى مئات الآلاف الآخرين فى جميع أنحاء العالم الذين احتشدوا لدعم الفلسطينيين يوم أمس السبت.

🇨🇦🇵🇸 THOUSANDS take to the streets in Vancouver, Canada, in support of Gaza pic.twitter.com/zvZYpPJ7It