مظاهرات حاشدة فى العاصمة اليونانية تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. فيديو

أفادت وكالة أنباء "أمنا"، أن آلاف المواطنين احتشدوا فى مسيرة لدعم فلسطين سارت من وسط العاصمة اليونانية أثينا مرورا بالسفارة الأمريكية إلى السفارة الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن المسيرة بمبادرة من النقابة الشيوعية "الجبهة القتالية اليونانية" وبدعم من المنظمات العامة، ومشاركة العديد من الفلسطينيين فى الحدث، ومن بينهم السفير الفلسطينى يوسف دورهوم.

The world continues to rise up against the genocide in Gaza. You're watching huge mobilisations taking place on the streets of #Athens right now. The world is saying *no* to Israeli fascism. Solidarity will be our weapon. #FreePalestine #antireportpic.twitter.com/T6YTIyqyo2