مظاهرات حاشدة فى العاصمة اليونانية تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. فيديو

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أفادت وكالة أنباء "أمنا"، أن آلاف المواطنين احتشدوا فى مسيرة لدعم فلسطين سارت من وسط العاصمة اليونانية أثينا مرورا بالسفارة الأمريكية إلى السفارة الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن المسيرة بمبادرة من النقابة الشيوعية "الجبهة القتالية اليونانية" وبدعم من المنظمات العامة، ومشاركة العديد من الفلسطينيين فى الحدث، ومن بينهم السفير الفلسطينى يوسف دورهوم.

The world continues to rise up against the genocide in Gaza. You're watching huge mobilisations taking place on the streets of #Athens right now. The world is saying *no* to Israeli fascism. Solidarity will be our weapon. #FreePalestine #antireportpic.twitter.com/T6YTIyqyo2 — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) October 29, 2023

وتجمع الناس فى حديقة الحرية وسط العاصمة اليونانية وساروا إلى السفارة الأمريكية ومن ثم إلى السفارة الإسرائيلية.

وهتف المتظاهرون مطالبين بـ "الوقف الفورى للمذبحة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة على يد دولة إسرائيل الدموية"، و"وضع حد للاحتلال الإسرائيلي"، و"نحن نقاتل من أجل سلام الأمم. من أجل فلسطين حرة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وفى خطاباتهم، أدان ممثلو النقابات العمالية حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبي، قائلين إنهم مسؤولون عن "المذبحة" التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

كما أدان المتظاهرون الحكومة اليونانية التى امتنعت عن التصويت فى الأمم المتحدة على القرار الأردنى بشأن الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة.

ومن الجدير ذكره أن الشرطة لم تستخدم هذه المرة الغاز وقنابل الصوت ضد المشاركين، كما حدث خلال المظاهرة الحاشدة السابقة دعما للفلسطينيين، التى جرت فى 18 أكتوبر.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضى، قرارا اقترحته لدول العربية يدعو إلى هدنة فورية فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، تؤدى إلى وقف الأعمال العدائية فى غزة.

وصوتت 120 دولة لصالح الوثيقة، بما فى ذلك روسيا، وعارضتها 14 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 45 دولة، بما فى ذلك اليونان، عن التصويت.