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مركز الطقس الفضائي بجامعة حلوان يرصد ظاهرة خسوف القمر.. صور

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:46 م
مركز الطقس الفضائي بجامعة حلوان يرصد ظاهرة خسوف القمر.. صور مركز الطقس الفضائي بجامعة حلوان يرصد ظاهرة خسوف القمر
كتب محمد صبحى

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قام فريق من الباحثين بقسم الفيزياء بكلية العلوم، متمثلا فى مركز الطقس الفضائى برصد ظاهرة خسوف القمر التى حدثت أمس مع بداية الساعة الثامنة مساء يوم السبت 28 أكتوبر، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم، والدكتور محمد نبيل يس مدير مركز الطقس الفضائي.

 

وبدأ خسوف القمر الساعة 8 مساء بشكل شبه ظلى، وبدأ الخسوف الجزئى 9:35 مساء، وكانت ذروة الخسوف الجزئى الساعة 10:15 مساء، وانتهى الخسوف الساعة 12:26 دقيقة صباحا، ويغطى ظل الأرض 12.2% تقريبًا من سطح القمر، ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارة أوربا - قارة آسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكى - المحيط الأطلنطى - المحيط الهندى القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

 

ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

 

 

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