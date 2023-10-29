الرئيسية أخبار عاجلة مراسل القاهرة الإخبارية: قافلة مساعدات تضم 30 شاحنة تدخل قطاع غزة بعد قليل الأحد، 29 أكتوبر 2023 02:36 م معبر رفح كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مصطفي عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البرى، إن قافلة مساعدات تضم 30 شاحنة ستدخل قطاع غزة بعد قليل. معبر رفح غزة دخول المساعدات إلى غزة دعم فلسطين فلسطين اخبار فلسطين القاهرة الاخبارية مساعدات فلسطين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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