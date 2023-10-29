مراسل القاهرة الإخبارية: قافلة مساعدات تضم 30 شاحنة تدخل قطاع غزة بعد قليل

كتب محمد عبد العظيم

قال مصطفي عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البرى، إن قافلة مساعدات تضم 30 شاحنة ستدخل قطاع غزة بعد قليل.