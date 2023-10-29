مخاوف فى حزب العمال البريطاني من فقدان الدعم بسبب الموقف من غزة

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وجه سياسيون في حزب العمال البريطاني تحذيرا لزعيم الحزب كير ستارمر من أن حزبه قد يخسر مقاعده بسبب موقف ستارمر من الصراع في قطاع غزة، مع تحدى المزيد من أعضاء الحزب لرأيه من خلال الدعوة العلنية إلى وقف إطلاق النار القطاع.



وقد انشقت مجموعة من وزراء الظل عن ستارمر خلال الساعات الماضية للتعبير عن دعمهم لخطوة وقف إطلاق النار في غزة – إما من خلال تأييد صريح أو من خلال مشاركة طلب من "مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال"، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.



وتحدى وزراء الظل ناز شاه وبول باركر وأفضل خان رفض ستارمر دعم وقف إطلاق النار، كما أعادت وزيرة قدامى المحاربين في الظل، راشيل هوبكنز، ووزيرة الحكومة المحلية في الظل سارة أوين، ووزيرة العنف المنزلي في الظل جيس فيليبس، كتابة تغريدات الدعوات لوقف إطلاق النار على منصة إكس (تويتر سابقا).



وذكرت الصحيفة أن هذا يعني أن 13 من أعضاء البرلمان يعارضون الآن موقف كير ستارمر. وقال نواب من حزب العمال للصحيفة إن ما لا يقل عن 100 من نواب ستارمر - نصف عدد أعضاء حزبه في البرلمان - يريدون منه تغيير موقفه لتجنب فقدان المزيد من الدعم.



وحذروا زعيم حزب العمال من أن الحزب يواجه "تهديدا وجوديا" في المقاعد التي تضم عددا كبيرا من الناخبين المسلمين، مع استقالة أعضاء المجالس وتمرير الأحزاب المحلية اقتراحات لصالح وقف إطلاق النار.



يأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف أن 42 في المائة من ناخبي حزب العمال لعام 2019 يعتقدون أن كير ستارمر تعامل مع رد فعله على الصراع بشكل سيئ، بينما يعتقد 26 في المائة فقط أنه استجاب بشكل جيد.