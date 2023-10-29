محطات مهمة في قضية "صيدلى حلوان".. قبل وصولها المرحلة الأخيرة

كتب أحمد إسماعيل

بعد وصولها للمرحلة الأخيرة في التقاضى، وتحديد محكمة النقض جلسة 12 مايو لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك أمام دائرة الأحد "ه‍" الجنائية.

ويستعرض "اليوم السابع" مراحل هامة في قضية " صيدلى حلوان" ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات منها .

26 أكتوبر 2022.. إحالة المتهمين للمحاكمة

أحال النائب العام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم باحتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

27 أكتوبر 2022.. تحديد أولى جلسات المحاكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة 19 نوفمبر 2022، لبدء أولى جلسات محاكمة 7 متهمين أمام الدائرة (29) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة.

20 مارس 2023.. حجز القضية للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حجز محاكمة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، لجلسة 19 أبريل للنطق بالحكم.

19 أبريل 2023.. إعادة المرافعة لوفاة العضو اليسار من هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، إلى جلسة 20 مايو لاعادة المرافعة بعد وفاة العضو اليسار من هيئة المحكمة.

20 مايو 2023.. حجز القضية للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد "صيدلي" لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، إلى جلسة 24 مايو للنطق بالحكم.

24 مايو 2023 .. احكام مشددة ضد المتهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 أخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان .

22 أكتوبر 2023 .. تحديد جلسة الطعن على حكم سجنهم

حددت محكمة النقض جلسة 12 مايو 2024 لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك أمام دائرة الأحد "ه‍" الجنائية.