محافظ سوهاج يتفقد حادث انهيار منزل جزيرة شندويل وارتفاع الوفيات لــ5

سوهاج - عمرو خلف - محمود مقبول

انتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إلى موقع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية نجع جمعة، بجزيرة شندويل، لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهلال ذكى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وممثلى الصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعى وشركات المياه والكهرباء.

ووجه "الفقي" بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.

كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارا بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة نجع جمعة دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بفصل المرافق عن المنزل والمنازل المجاورة.

وأسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى، ووفاة 5 أشخاص آخرين وجارى رفع الأنقاض، وحصر الخسائر.

وأسماء المصابين هم : ي. م. ج 15 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و ج. م. ج 9 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، م. م ج 18 شهر بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكدمة بالعين اليمنى، و م. ج. ك 9 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

أما المتوفين هم : ه. م. س 30 سنة، ج. م. ج 15 سنة، و م. م. ج 18 شهر، ج. م. 7 سنوات تم نقل الجثة من الخامس حتى السابع إلى مشرحة مستشفى طهطا العام والثامن إلى مستشفى سوهاج التعليمى.

يذكر أن نجع جمعة التابع لمركز جزيرة شندويل في سوهاج شهد صباح اليوم إنهيار منزل مكون من 3 طوابق، مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة بدون أعمده نتج عن الانهيار مصرع 5أشخاص تم نقلهم للمستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، ومازالت الجهود مستمرة لرفع الأنقاض، من أجل إستخراج باقى أفراد المنزل حيث أن المنزل يقيم به أسرتين.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للأجهزة المعنية يفيد بحدوث إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل ووجود متوفين ومازالت الجهود مستمرة لرفع الأنقاض.

وعقب الانتقال والفحص تبين أن المنزل المنهار مكون من 3 طوابق بناحية نجع جمعة دائرة مركز جزيرة شندويل، والمنزل تسكنه أسرتين، ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانه بنظام الحوائط الحاملة نتج عن الإنهيار وفاة 4 أشخاص من قاطنى المنزل وتم نقلهم إلى المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف جهة التحقيق المعنية وإصابة 4 أخرين من بينهم أطفال.