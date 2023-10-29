محافظ جنوب سيناء يطلق مبادرة للتعريف بإنجازات 10 سنوات مضت بالوديان

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم ،عددا من مشايخ بدو جنوب سيناء، وذلك بغرض تكريمهم والتعبير عن شكره وامتنانه لمساهمتهم الفعالة فى مختلف الفعاليات والمناسبات عامة ومشاركتهم الفعالة فى إنشاء مسجد الصديق بنويبع، والمشاركة فى سباقات الهجن فى افتتاح الموسم.

جاء ذلك بحضور اللواء احمد الاسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وأثنى المحافظ خلال اللقاء على جهود مشايخ وعواقل وأهالى التجمعات البدوية عامة ومشاركتهم فى عجلة التنمية باعتبارهم مشاركين فاعلين أساسيين كتفهم بكتف جميع أجهزة الدولة، وخص المحافظ بالشكر المشاركين فى أعمال إنشاء مسجد الصديق بنويبع الذى تم افتتاحه يوم الجمعة الماضية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ونقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، بحضور المشايخ والعواقل وحشد كبير من أهالى مدينة نويبع.

وقال محافظ جنوب سيناء انه سيتم الاعلان عن إطلاق مبادرة التعريف بإنجازات 10 سنوات مضت بين أبناء الوديان ليعبروا عن الانجازات كلا بطريقته وأسلوبه فى اطار زيادة الوعى والتثقيف ووعد المحافظ بجوائز للفائزين.

وقدم الشكر ايضا للشيخ سلامة مسمح لدوره ومساهمته الهامة خلال افتتاح سباقات الهجن فى بداية موسم سباقات الهجن الذى تمت بمدينة شرم الشيخ خلال هذا الشهر.

وأكد المحافظ أنه لا أحد يستطيع أن يخفى دور بدو سيناء على مر التاريخ وفى مختلف مراحل الحياة ومشاركتهم أجهزة الدولة فى معاركها العسكرية وفى معاركها من أجل التعمير.

من جانبهم اكد مشايخ البدو انهم يروا جليا جهود الدولة فى تنمية سيناء التى شملت كل المجالات فى كل مناحى الحياة والتغير للأفضل والحياة الكريمة التى تسعى إليها الدولة لتشمل كل مواطن فى كل ربوع سيناء .

وأشاد مشايخ جنوب سيناء حضور اللقاء بجهود الدولة للتنمية فى عهد الرئيس السيسى ، مشيدين بجهوده وحكمته البالغة التى تقى البلاد شر تعرضها للمخاطر الخارجية،.

وعبروا عن حبهم واعتزازهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، شاكرين جهود محافظ جنوب سيناء، مثمنين تواجده معهم خلال أحداث طابا ونويبع الجمعة الماضية ونقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة بحضور وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية مما اعطى الطمأنينة والسكينة لدى الجميع، وقالوا انهم مقدرين الزيارة الكريمة وحضور المحافظ وضيوفه داخل ربوع مدينة نويبع وعقد لقاء ودى معهم بوادى مجرح بنويبع، واستجابته لكافة طلباتهم.

وقام المحافظ فى ختام اللقاء بتسليم شهادات تقديرية للشيخ سلامة مسمح شيخ قبيلة الأحيوات بطابا لجهوده الدائمة والمتميزة ، والشيخ سليم الساخن من عواقل مدينة نويبع .