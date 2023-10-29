محافظ الدقهلية يشهد إطلاق مبادرة "دوّى" لتمكين الفتيات

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمها المجلس القومى للمرأة بالدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومدارس الدلتا الحديثة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وعلى هامش الاحتفالية شهد المحافظ إطلاق مبادرة "دوّى" تحت شعار "بحكايتك تبدأ حكايتهم" وهى مبادرة وطنية لتمكين الفتيات، تهدف إلى إيجاد مجتمع داعم للفتيات ويساهم فى تحقيق طموحاتهن وأحلامهن، مجتمع يؤمن بالمساواة بين الإناث والذكور، لذلك كان استهداف الجنسين أمرا مهما لنجاح المبادرة، لأن الذكور لهم دور كبير لدعم الفتيات والمحافظة على حقوقهن داخل الأسرة وخارجها، ولأن وزارة التربية والتعليم من شركاء المبادرة ولها دور ملموس فى المدارس فى جميع المحافظات.

وأشار "مختار"، إلى أن مصر بلد قوية أقوى من أي عدو غاشم ونتائج حرب اكتوبر المجيده كانت خير شاهد علي ذلك ، وسل كتب التاريخ عن مصر وعن ما حدث لكل من حاول النيل من أمنها واستقرارها ، مشيراً إلى أن مصر بلد الأمن والأمان في سيناء سالت دماء أبنائها الشريفه من أجل الحفاظ على ترابها.