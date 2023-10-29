محافظ الجيزة يؤكد على الجاهزية الكاملة لاستقبال الشتاء والتعامل مع أى أحداث طارئة

كتبت - مرام محمد

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اصطفاف لأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وبمشاركة معدات الأحياء والتى شملت سيارات سيول وبدالات وشفاطات ومعدات تطهير وسيارات فان محملة بكوبوتا وأوناش وحفارات وفناطيس المياه والكباشات ومعدات مدمجة، بالإضافة إلى تفقد معرض السلامة والصحة المهنية وجاهزية معدات الأحياء وهيئة النظافة والتجميل، وذلك بمقر محطة مياه إمبابة لمتابعة استعدادات الشركة الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم الشتاء، يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وابراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأكد محافظ الجيزة خلال التفقد على أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعداداً لأى طارئ.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل، مشيداً بدور الشركة للتعامل مع موجات الأمطار خلال الأعوام السابقة، ومؤكداً على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كافة الإستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية وكشف أوجه القصور لمعالجتها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضائها للمهام المكلفين بها.

ومن جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص الشركة على تنفيذ برامج لرفع كفاءة السيارات والمعدات المستخدمة فى مواجهة الأمطار والطوارئ بصورة دورية والتأكد من فاعليات البرامج والمخططات المتبعة لإحكام السيطرة وضمان الإنتشار السريع للفرق بالنقاط الساخنة بالمحافظة والتى كانت تشهد تجمعات كثيفة لمياه الأمطار والسيول.