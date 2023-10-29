مبادرة لتحقيق تمكين المرأة رقميا وماليا لدفع عملية التحول الرقمي

كتبت هبة السيد

تحظى المرأة المصرية بأولوية كبرى ودور محوري في الاستراتيجية الوطنية للدولة 2030، كأحد ركائز تنمية المجتمع التي لن تتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل من أجل بناء وطن قوي.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق مبادرة (قدوة-تك) برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمهمشة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاهتمام بتمثيل السيدات من قطاع الاقتصاد غير الرسمي بقطاع الصناعات الحرفية والزراعية وتحفيزهن على ريادة الأعمال.

كذلك تعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي في بيئة تتسم بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساهمة فيما تتبناه استراتيجية مصر 2030 نحو تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل للجميع.

وانعقدت خلال شهر أكتوبر مجموعة من الندوات والأنشطة التدريبية التي تستهدف رائدات الأعمال المصريات وصاحبات المشروعات الإنتاجية والخدمي، وذلك في إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة، في محافظة بني سويف، نُظمَت ندوة تعريفية بالتعاون مع ديوان عام المحافظة والمجلس القومي للمرأة للتعريف بالمسارات الجديدة التي تقدمها المبادرة لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة.

تهدف مبادرة قدوة تك إلى المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمهمشة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاهتمام بتمثيل السيدات من قطاع الاقتصاد غير الرسمي بقطاع الصناعات الحرفية والزراعية، وتحفيزهن على ريادة الأعمال وتعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية الرقمية.

وخلال الندوة تم التأكيد على أهمية مبادرة قدوة-تك في تحقيق التمكين الرقمي والمالي للسيدات من خلال بناء قدراتهن للاستفادة من أدوات التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة لدفع عملية التحول الرقمي، وتدريب رائدات الأعمال على مهارات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية لتحقيق الانتشار واقتحام أسواق المنافسة، وزيادة فرص البيع والتصدير، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتم أيضًا التعريف بالتحول الرقمي وأهميته والخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها الدولة لرائدات الأعمال، وكيفية الالتحاق ببرامج قدوة-تك في مجال التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، بدأت فعاليات برنامج قدوة-تك للتدريب على مهارات التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بمشاركة 50 رائدة أعمال.

نُظِم البرنامج بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها. ويشمل البرنامج مجموعتين، صباحية ومسائية، ويتناول سبل صناعة محتوى تسويقي بجودة عالية وقيمة تنافسية بهدف إعداد كوادر مؤهَلة من رائدات الأعمال لبناء مجتمعات إنتاجية قادرة على التعامل مع تطبيقات التكنولوجيا وأدواتها.

هذا وأطلقت مبادرة قدوة-تك سلسلة من جلسات التنمية المستدامة. وانعقدت الجلسة الأولى بعنوان "التفكير التصميمي للحرف اليدوية" عبر الإنترنت، وسلطت الضوء على علاقة التفكير التصميمي بالتجديد والإبداع في الحرف التراثية والحفاظ على الهوية البصرية.

وتناولت الجلسة شرحًا للفروق بين الصناعات اليدوية والحرف التراثية، ما بين تراث مادي ولا مادي، والفرق في المفاهيم بين العلامة التجارية والهوية البصرية، وكيفية العمل على دمج الفكر التصميمي بأركان العملية التصميمية وأساليب البحث العلمي، وكيفية استثمار كل ذلك لامتلاك معايير التصميم الجيد للمنتجات بالتأكيد على الأسس الثلاث للتنمية المستدامة: التكيف والتجديد والإبداع، ذلك بهدف دعم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية الحرفية.

وتهدف جلسات التنمية المستدامة وأنشطة المبادرة إلى تلبية احتياجات رائدات الأعمال وتنمية قدراتهن لمواكبة المتغيرات الرقمية بهدف بناء مجتمع ريادي رقمي من السيدات القدوات واستثمار طاقاتهن الإبداعية وتمكينهن من المساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

كما تستهدف المبادرة الوصول لأكبر عدد ممكن من رائدات الأعمال بهدف فتح آفاقٍ جديدة أمامهن ونشر الوعي الرقمي بالقرى والمدن في المجتمعات المحلية تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية.