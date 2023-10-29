فوضى فى شوارع الإكوادور بعد انقطاع الكهرباء وتوقف إشارات المرور بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

شهدت الإكوادور حالة من الفوضى بسبب موجة الجفاف الشديدة، حيث انتشرت فوضى فى الشوارع لأن إشارات المرور لم تكن تعمل، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاكوادور تشهد انقطاع التيار الكهربائى لمدة تصل إلى أربع ساعات بأمر من الحكومة، وذلك بسبب اسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما، مما يمنع محطات الكهرمائية من العمل بأقصى طاقتها، وتوقفت بعض المحلات التجارية عن أنشتطتها.

ونظرًا لحالة الطوارئ، أعلن الرئيس جييرمو لاسو أنه سيسافر إلى كولومبيا للقاء جوستافو بيترو وطلب دعمه لحل أزمة الطاقة التي تمر بها الإكوادور.

وقال وزير الطاقة فرناندو سانتوس: "إن توليد الطاقة لا يكفي لتغطية الطلب، ولهذا السبب اضطررنا إلى ترتيب تخفيضات محددة ومؤقتة في الخدمة الكهربائية في البلاد".

وبسبب ظاهرة النينيو، تواجه الإكوادور انخفاض منسوب المياه، خاصة فى أنهار المنطقة الشرقية، حيث توجد 90% من محطات الطاقة الكهرومائية التي تزود البلاد بالطاقة، وقال سانتوس "منذ عدة أسابيع، كنا نعاني من عجز في توليد الكهرباء، وكانت كولومبيا تساعدنا من خلال توفير الطاقة التي لم تتمكن محطاتنا من توليدها بسبب نقص المياه، لكنهم أخبرونا أنهم يعانون من نفس المشكلة وعليهم تقليلها".

ويبلغ عجز الطاقة 465 ميجاواط/ساعة، وتجري البلاد عملية تعاقد عليه من المتوقع أن يبدأ تشغيلها حتى 15 ديسمبر المقبل. وستكلف حالة الطوارئ الإكوادور 160 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، قامت بتفعيل خطة طوارئ لاستعادة المجمع الكهروحراري، لكنها ستخضع لقواعد التعاقد العام، إذا لم تسقط العقود - كما حدث بالفعل - فيمكن تشغيل 421 ميجاوات من محطات الطاقة الحرارية المختلفة حتى يناير 2024.