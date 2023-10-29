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غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق بدسوق لإجراء الصيانة الدورية

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:12 م
غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق بدسوق لإجراء الصيانة الدورية قطع الكهرباء- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة دسوق، غداً الاثنين، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمعرفة قطاع الكهرباء.

وأوضح قطاع الكهرباء، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي "الصفا- شارع الغفران  البرماوي- المحرقة- شارع سيدي إبراهيم".

ويهيب قطاع الكهرباء ومجلس مدينة دسوق، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

 

 







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