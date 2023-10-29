اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 04:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طرح 10 آلاف طن قمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار

الأحد، 29 أكتوبر 2023 04:00 ص
طرح 10 آلاف طن قمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الأحد، الجلسة رقم 89 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ويساهم في الحد من غلاء الأسعار، حيث من المقرر طرح 10 الآف طن قمح.
 
 
ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ  الحكومة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح  بين 15 و25 ، حيث تتضمن المبادرة 7 سلع وهى "السكر"، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،بالإضافة الى اللحوم والدواجن والبيض ، وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، بتطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






وزارة التموين

البورصة المصرية للسلع

مخزون القمح

القمح بالبورصة المصرية

اسعار القمح

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة