ضبط 4 أطنان لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك بحملة لصحة القليوبية في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شن مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة بمحافظة القليوبية، حملة تفتيشية على أحد المنشآت الغذائية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائى.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 50 كرتونة كفتة بوزن 350 كجم، و100 كرتونة بانيه بوزن 960 كجم، و200 كرتونة برجر بوزن 2400 كجم، كما تم سحب عينات من المنتجات الغذائية المذكورة، وتبين من فحصها معملياً إضافة ألوان صناعية غير مصرح بها، كمًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة، وعرض محضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وكشفت المديرية، أن الحملة جاءت تحت إشراف الدكتور محمد على مدير إدارة الأغذية بالقليوبية، وسامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك فى الحملة شريف الغريانى مراقب أول الأغذية بالخانكة، ومفتشى الأغذية عبد الكريم محمد وأيمن عاطف وأسامة نصر.