صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الخدمات المالية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.5%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.7%، وصعد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 4%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.2%، وانخفض قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.78%، والعرب على 11.08%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 331.5 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 57.5 مليون جنيه، 52.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 437.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 23086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 28509 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 9805 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 6638 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5229 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1437 نقطة.