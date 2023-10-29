صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب بعد قصف صاروخى من الفصائل الفلسطينية

كتب محمد عبد المجيد

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في عدّة مناطق بتل أبيب بسبب قصف صاروخي، وتم إجلاء 60 ألف مستوطن من الحدود الشمالية في غلاف غزة.

وأضافت «أبو شمسية» لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الفصائل الفلسطينية دمرت آليات عسكرية إسرائيلية شمال غزة.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.