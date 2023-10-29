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شكري يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي مستجدات التصعيد العسكري في غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 04:16 م
شكري يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي مستجدات التصعيد العسكري في غزة السفير أحمد أبو زيد
كتب أحمد جمعة

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صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تواصل هاتفياً يوم 29 أكتوبر الجاري مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.
 
وأوضح السفير أبو زيد، أن الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
 
 
 
 






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