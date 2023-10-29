سى إن إن: قوة الرد السريع الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط

كتب محمد جمال

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر أمريكية رسمية، إن قوة الرد السريع التابعة للبحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط.

يذكرأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أرسلت مستشارين عسكريين، بما فى ذلك جنرال فى مشاة البحرية "المارينز" متمرس فى حرب المدن، إلى إسرائيل للمساعدة فى التخطيط للحرب، وتقوم بتسريع إرسال أنظمة دفاع جوى متطورة متعددة إلى الشرق الأوسط قبل أيام من الهجوم البرى المتوقع على قطاع غزة.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، فأحد الضباط الذين يقودون عمليات الإسناد هو اللفتنانت جنرال فى مشاة البحرية جيمس جين، الذى ساعد سابقا فى قيادة قوات العمليات الخاصة ضد تنظيم داعش وخدم فى الفلوجة بالعراق، خلال بعض من أكثر المعارك الحضرية سخونة هناك، وفقًا لمسؤول أمريكى.

وقال المسؤول، إن جلين سيقدم أيضًا المشورة بشأن كيفية تخفيف الخسائر فى صفوف المدنيين فى حرب المدن.