رفع كفاءة وزراعة الأشجار بالمندرة والمعمورة في الإسكندرية ضمن "100 مليون شجرة"

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تواصل الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان، رفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

وأعلن حى المنتزه ثان، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة أحواض الأشجار، وزراعة 450 عود جازانيا ألوان ، و80 دورانتا ذهبي ، ميدان المندرة و ري الزراعات والأحواض بمحوري المعمورة السياحى والشيراتون، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، يأتي ذلك لما يلعبه الغطاء النباتي من دور هام في التوازن البيئي .



رفع كفاءة وزراعة الأشجار بميدان المندرة بالإسكندرية



زراعة وتطوير حدائق المنتزة ثان في الاسكندرية