رئيس مياه الجيزة: رفع إنتاجية مياه الشرب لـ3 ملايين متر مكعب يوميا

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة ، أن الشركة تسعى دائماً إلى تطوير الأداء بشكل مستمر من خلال تدعيم أسطول الشركة بمعدات جديدة، ورفع جاهزية المعدات القديمة، وعمل الصيانات اللازمة، ورفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، وتدريب العاملين وفقاً لأحدث البرامج التدريبية العلمية والعملية المستخدمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

جاءت تصريحات رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، على هامش فعاليات تفقد اصطفاف معدات الشركة صباح اليوم الأحد بمحطة مياه إمبابة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس منصور بدوي، المعدات والمركبات المستخدمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار الغزيرة، مشيراً إلى اصطفاف 100 معدة متنوعة، بمشاركة 35 معدة من معدات أحياء محافظة الجيزة، حيث تنوعت المعدات والمركبات ما بين سيارات مياه، وشفاطات تطهير، وسيارات مدمجة، وكباشات، وسيارات تمويل، وسيارات مجهزة بأوناش، وسيارات سيول، وقلابات، وحفارات برمائية، ولوادر حفر، وسيارات فوتون، وكمبروسورات تكسير أسفلت، وأبراج إنارة، وكيبوتات، وبدالات، بالإضافة إلى مهمات السلامة والصحة المهنية.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أن تأثير التغيرات المناخية الطارئة، وما يصاحبها من حدوث سيول وأمطار شديدة، يستدعي بالضرورة إلى تعاون وتكاتف كافة الجهات، الأمر الذي يعزز من القدرة على مواجهة تلك الأزمات، مؤكداً على أن التعامل مع الأزمات يسير في ضوء خطط ممنهجة ومدروسة تتعاون فيها كافة الأجهزة بمحافظة الجيزة

وتابع المهندس منصور بدوي، أهمية التطبيق العملي "نماذج المحاكاة" لمجابهة الأزمات الطارئة من خلال تنفيذ الخطط الاستباقية والسيناريوهات المحتملة وسبل وآليات التعامل مع الأزمات وتحديد المناطق الساخنة، مشيراً إلى أن ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية يُعد نموذجاً حياً في التعامل مع كميات كبيرة من مياه الأمطار لم تشهده البلاد من قبل.

واستعرض المهندس منصور بدوى، الإنجازات التى تحققت بالشركة، حيث تم رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا، وإحلال وتجديد محطات المياه جزيرة الدهب والجيزة والتي تمثل 70% من الإنتاجية، بخلاف إحلال وتجديد شبكات المياه، كما تم تطوير منظومة الصرف الصحى، حيث تم شراء معدات لتطهير الشبكات والتعامل مع الأمطار، واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.

وقال، إن محطة مياه إمبابة، التى تشهد اصطفاف المعدات، تصل طاقتها الفعلية مليون و300 ألف متر مكعب يوم، وبها نظام اسكادا لمتابعة منسوب المياه والضغوط ومراقبة الطلمبات وتصرف المحطة لحظياً، يتم الصيانة للمحطة بشكل دورى، وتحديث الأجهزة المعملية بالمحطة، وتغذى المحطة مناطق بشتيل، أرض اللواء.