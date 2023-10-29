حصر شامل لمنشآت المناطق الصناعية بالتعداد الاقتصادي الجديد

كتب مدحت عادل

من المخطط أن تشهد أعمال التعداد الاقتصادي الجديد، إجراء حصر شامل لكل منشآت المناطق الصناعية، يمكن من خلاله الوقوف على المقومات الاقتصادية للمناطق الصناعية يمكن من خلاله الوقوف على المقومات الاقتصادية للمناطق الاقتصادية مجتمعه أو على مستوى كل منطقة وتوفير العديد من البيانات الأخرى لعدد 153 منطقة صناعية معتمدة.

وتتضمن خطط التعداد الاقتصادي السادس الجديد، إجراء حصر شامل لكل منشآت المناطق الحرة العامة لحوالي عدد 1100 مشروع بالمناطق الحرة العامة والخاصة.

ومن المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادي الجديد إضافة أنشطة جديدة وعلى رأسها تعاون المؤسسات فى الاقتصاد الأخضر وخدمات التعهيد.

ويصنف التعداد الاقتصادى التعداد الاقتصادى بأنه أحد أهم المشروعات الإحصائية التى يجريها جهاز الإحصاء، ويُنفذ بدورية ثابتة كل خمس سنوات طبقاً للتوصيات الدولية، ولقد نفذ الجهاز حتى الآن عدد خمس تعدادات اقتصادية اعتباراً من عام 1991/1992، كان آخرها التعداد الاقتصادى لعـام 2017/ 2018 والذى أعلنت نتائجه فى مارس 2020.

وتعتمد كافـة قطاعـات الـدولـة على البيـانات التى يوفـرها التعـداد الاقتصادى فى كثير من المجالات فهو الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن الأنشطة والمنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية والتى تـُمثل أهمية كبرى للحسابات القومية فى رصد الناتج المحلى الإجمالى على المستوى الإجمالى وعلى مستوى المحافظات (الحسابات الإقليمية) ومدى مساهمة كل نشاط اقتصادى وقياس الأهمية النسبية له مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى.