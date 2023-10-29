تنظيم مظاهرات في إسبانيا ضد أي عفو عن انفصاليى إقليم كتالونيا

فاطمة شوقى

دعى حزب فوكس الإسبانى اليمينى المتطرف إلى خروج مظاهرات اليوم الأحد، احتجاجا على العفو عن انفصالى إقليم كتالونيا.

نظمت مؤسسة الدفاع عن الأمة الإسبانية (Danaes)، التي يتبعها حزب فوكس اليمينى المتطرف ، وجمعية PieEnPared، ، مظاهرة في مدريد من أجل وحدة إسبانيا وضد العفو الذي خطط له الحزب الاشتراكي العمالي مع انفصالى اقليم كتالونيا.

وقالت صحيفة لاراثون الاسبانية تحت شعار "دعونا ندافع عن الوحدة"، خرج المتظاهرين اليوم الأحد 29 أكتوبر في ساحة كولون في مدريد.

ويحتج الآلاف في إسبانيا اليوم الأحد على احتمال صدور عفو عن انفصالي إقليم كتالونيا، شاركوا في محاولة انفصال في عام 2017، حيث تردد أن حزب العمال الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء القائم بالأعمال، بيدرو سانشيز، يدرس منح الانفصاليين عفوا في مقابل دعمهم لتشكيل حكومة.