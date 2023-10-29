اليوم السابع
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تعرف على إرشادات تحرير وثيقة التعارف للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 07:00 م
تعرف على إرشادات تحرير وثيقة التعارف للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلن مجلس الدولة، عن ارشادات وحدة التعينات بمجلس الدولة لتحرير وثيقة التعارف للمتقدمين للتعيينات الجديدة لخريجي 2023 بوظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث.
 
وجاءت الإرشادات كالتالي:-
 
-تملأ البيانات بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر في تدوين البيانات.
-يراعي الدقة في تحرير بيانات الوثيقة وعدم إغفال ذكر أحد من أفراد الأسرة لما قد يرتبه ذلك من مسئولية قانونية وان تم التعيين.
-في حالة تعدد أفراد الأسرة عن العدد الموجود بالوثيقة يتم تصوير الصفحة وتكرارها.
- بالنسبة لعدد الأولاد وتواريخ الميلاد يتم ذكر العدد وسنة الميلاد.
-عدم ترك بيانات فارغة بالوثيقة وفي حالة عدم وجود بيانات يتم الشطب على الفراغات.
 - مراعاة عمل مسودة خارجية أثناء جمع البيانات تجنباً للكشط بالوثيقة، وفي حالة وجود كشط بالوثيقة يتم تصحيحها والتوقيع بجانب التعديل.
 - التأكد من تحميل وثيقة التعارف الخاصة بالمرشح وكافة المستندات المطلوبة على (CD) والتأكد من كافة البيانات الموجودة عليها.
 - توقيع المرشح على كل صفحة بوثيقة التعارف ( التوقيع ثلاثي).
 - التأكد من توقيع الإقرار الموجود في نهاية الوثيقة.
المطلوبة على (CD) والتأكد من كافة البيانات الموجودة عليها.
- توقيع المرشح على كل صفحة بوثيقة التعارف ( التوقيع ثلاثي).
- التأكد من توقيع الإقرار الموجود في نهاية الوثيقة.
 
إرشادات تحرير وثيقة التعارف
إرشادات تحرير وثيقة التعارف
 






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