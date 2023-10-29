تطعيم 1034 عاملا بمجال الصرف الصحى في سوهاج لحمايتهم من الأمراض والأوبئة

سوهاج عمرو خلف

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب سوهاج من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير ماخذ مياه الشرب بالجرعة الثانية من لقاح الالتهاب الكبدي (أ و ب) وذلك بعد مرور شهر من الجرعة الأولى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الإمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل، وذلك في إطار الاهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليهم من الأمراض.

جدير بالذكر أنه تتم عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية وان تلك التطعيمات حصل عليها عمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحى وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم، هذا بالإضافة إلى كيميائي معامل الصرف الصحى ومشرفى المحطات ومهندسى التشغيل بأفرع الصرف الصحى.