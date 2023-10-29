اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تطعيم 1034 عاملا بمجال الصرف الصحى في سوهاج لحمايتهم من الأمراض والأوبئة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 05:13 م
تطعيم 1034 عاملا بمجال الصرف الصحى في سوهاج لحمايتهم من الأمراض والأوبئة جانب من تطعيم العاملين
سوهاج عمرو خلف

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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير ماخذ مياه الشرب بالجرعة الثانية من لقاح الالتهاب الكبدي (أ و ب) وذلك بعد مرور شهر من الجرعة الأولى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الإمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل، وذلك في إطار الاهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليهم من الأمراض.
 
جدير بالذكر أنه تتم عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية وان تلك التطعيمات حصل عليها عمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحى وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم، هذا بالإضافة إلى كيميائي معامل الصرف الصحى ومشرفى المحطات ومهندسى التشغيل بأفرع الصرف الصحى.






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