اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بابا الفاتيكان يجدد دعوته لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار في غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 02:40 م
بابا الفاتيكان يجدد دعوته لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار في غزة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس
أ ش أ

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جدد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد دعوته لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


وقال البابا فرانسيس خلال خطابه في ساحة القديس بطرس - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إنسامد) الإيطالية - "أوقفوا النار، الحرب دائما هزيمة".


وطالب المواطنين " بضرورة مواصلة الصلاة من أجل تهدئة الأوضاع في إسرائيل وفلسطين"، مناشدا حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ 7 أكتوبر الجاري ، وأضاف بابا الفاتيكان "لا يجوز لأحد أن يتخلى عن الأمل في إلقاء جميع الأسلحة جانبا".


يذكر أن رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني أعلنت أمس السبت أن " بلادها تستعد لنقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر، ولدينا سفينة دورية متعددة الأبعاد جاهزة للوصول إلى المياه قبالة غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية".


وأضافت " لدينا فرقاطتان إضافيتان وسفينة برمائية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية"، داعية حماس لإطلاق سراح الرهائن من أجل تهدئه تصاعد الأوضاع عن الوقت الراهن.







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