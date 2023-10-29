النمسا: تأهب واستنفار أمنى لمنع تكرار أعمال الشغب فى عيد "الهالوين"

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رفعت قوات الأمن النمساوية حالة الاستنفار والتأهب القصوى قبل الاحتفال بعيد "الهالوين" بعد غد الثلاثاء، والذى كان قد شهد أعمال شغب عنيفة فى العام الماضى.

وقال بيان للشرطة النمساوية اليوم الأحد، إن الشرطة لن تسمح بتكرار أعمال الشغب العنيفة التى شهدتها مدينة لينز فى عيد الهالوين فى العام الماضى.



من جانبه، قال قائد شرطة مدينة "لينز"، كارل بوغوتر، فى تصريحات اليوم، إنه جار مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ولا توجد حاليا أى معلومات جديدة كما لا توجد مؤشرات على الإعداد لأعمال شغب، مشيرا إلى وجود قوات كافية لتأمين هذه الاحتفالات.



يشار إلى أن حوالى 200 شاب معظمهم من أصول مهاجرة قاموا بأعمال شغب فى وسط لينز فى العام الماضي، حيث ألقوا المفرقعات والحجارة والزجاجات، وأعد مثيرو الشغب لهذه الأعمال باستخدام تطبيق "تيك توك".



ومن المعروف أنه تم الإبلاغ عن حوالى 130 شخصًا وتم محاكمة خمسة منهم بسبب ارتكابهم أعمال عنف خطيرة ومحاولة إلحاق أذى جسدى خطير وتم الحكم على قائد المجموعة، وهو سورى يبلغ من العمر 22 عاماً، بالسجن لمدة عام ونصف.