المكتبة الرقمية بجامعة حلوان تنظم ورشة عمل نوفمبر المقبل

كتب ـ محمد صبحى

تنظم وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان ورشة العمل والدورة التدريبية بعنوان "استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى" وذلك في التاسعة والنصف صباح يومي الإثنين والثلاثاء الموافقان 6-7 نوفمبر 2023، بقاعة الدكتور حسن حسنى بالجامعة، وتأتى ذلك في إطار أنشطة وحدة المكتبة الرقمية، وبالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

تعقد الفاعلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وإشراف الدكتورة نجلاء فتحي مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة .

وتستهدف ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، الباحثين وطلاب الدراسات العليا، أخصائيى المكتبات والمعلومات، وكذلك طلاب المرحلة الجامعية الأولى.

ويمكن تسجيل الحضور عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/6eDG9وتمنح إفادة اجتياز الدورة التدريبية بعد حضور اليومين بالكامل.